Kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından gönderilen çanta ve kırtasiye malzemeleri çocuklara dağıtıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “İlimiz genelinde mobil çocuk sosyal hizmet ekiplerimiz ile takibi yapılan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ile ailesi yanında desteklediğimiz çocuklarımıza Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın gönderdiği çanta ve kırtasiye malzemeleri ile eğitim öğretim yılı mesajları çocuklarımıza ulaştırıldı” dedi.

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