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Kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Ekipleri ile takibi yapılan ebeveyn kaybı yaşamış ve ailesi yanında desteklenen çocuklara kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından gönderilen çanta ve kırtasiye malzemeleri çocuklara dağıtıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “İlimiz genelinde mobil çocuk sosyal hizmet ekiplerimiz ile takibi yapılan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ile ailesi yanında desteklediğimiz çocuklarımıza Bakanımız Sayın Derya Yanık'ın gönderdiği çanta ve kırtasiye malzemeleri ile eğitim öğretim yılı mesajları çocuklarımıza ulaştırıldı” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kırtasiye Malzemeleri Ulaştırıldı
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