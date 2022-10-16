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Kırsal turizme hazırlık

Akdağmadeni ilçesinde, belediye ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen proje kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç, Uzman Günseli Erşahin ve Uzman Yardımcısı Muhammed Karaoğlan saha incelemesi yaptı. 

16 Ekim 2022 Pazar 02:54
Kırsal turizme hazırlık


Belediye ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilçe ormanlarının turizme kazandırılması için detaylı çalışmalar devam ediyor. 
Orman içerisinde ilçeye kazandırmak istenen konaklama alanları, karanlık gökyüzü parkı, kamp ve karavan alanlarının planlandığı bölgelerde inceleme yapan ekibe proje hakkında detaylı sunum yapıldı. 
Akdağmadeni’nin içinde barındırdığı doğal ve tarihi güzelliklerin bölge ve ülke turizmine kazandırılması noktasında ortak fikir birlikteliğine varılan incelemede, hazırlanan projenin turizm ile birlikte ilçe ekonomisini canlandıracak, beşeri sermayenin gelişmesine olanak sunacak yeni bir lokomotif sektör haline geleceği belirtildi.
Projeyle alakalı bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni ormanlarını turizme kazandırmak için sağlam ve kararlı adımlarla projemize devam ediyoruz. Alternatif turizmin birçok alanında önemli potansiyele sahip olan ilçemizde bu değerleri ortaya çıkarmak ve turizme kazandırmak için ciddi çalışmalarımız var. İlçemizde ağırladığımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanımız Filiz ALSAÇ hanımefendi ve ekibiyle birlikte sahaya çıkarak çok verimli bir inceleme gerçekleştirdik. Hazırladığımız proje kapsamında Akdağmadeni ilçesinde Kırsal Turizme konu konaklama alanları ( Glamping alanları) , karanlık gökyüzü parkı, kamp ve karavan alanları ve etkinlik alanlarını etap etap yaparak ilçemize kazandırmak istiyoruz. Termal Turizm ve Kırsa Turizm ile birlikte ilçemizin turizm alanında çok iyi yerlere geleceğinden şüphemiz yoktur. Ziyaretleri için Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanımız Filiz Aalsaç’a, Uzman Günseli Erşahin, Uzman Yardımcısı Muhammed Karaoğlan ile projemizin başından bu tarafa bizlerle olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Turizm Birim Başkanı Mehmet Fatih Atilabey, Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen ve ORAN Kalkınma Ajansı Turizm Uzmanı Eda Esma Şahin’ e teşekkür ederim. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık halkımızdandır.” dedi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kırsal Turizme Hazırlık
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