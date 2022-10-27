Kırıkkale’ye davet ettiler

Kırıkkalegücü Spor Kulüp Başkanı Güven Gündüz, 21 Kasım’da gerçekleşecek 15. Ulusal Spor Ödülleri törenine yılın İlçe Belediye Başkanı ödülünü almak üzere Başkan Ekinci’yi Kırıkkale’ye davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci, “Öncellikle ziyarette bulunmaları bizi mutlu etti. Kendileri bizlerin yaptığı projeleri duyduklarını söyledi. Projelerimizle anılmak ve bilinmesi gurur verici. Ziyaretleri içinde tekrar teşekkür ederim.” dedi.

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