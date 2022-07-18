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Kiracı konut bulamıyor

Yozgat'ta yaşanan konut yetersizliğinden ve atama döneminin başlamasından dolayı şehir dışından gelen vatandaşlar kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşıyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 02:19
Kiracı konut bulamıyor

TURYAP’ın Yozgat temsilciğinde Gayrimenkul Danışmanı olarak çalışan Eray Yılmaz, Yozgat’taki konut satışlarını değerlendirdi. Gazetemize yaptığı açıklamada Yozgat genelinde konut satışlarında artış olduğunu belirten Yılmaz, “Fiyat artışlarından dolayı talep daha da arttı. Çünkü insanlarda ev alamayacaklarına dair korku oluştu. Bu yüzden Yozgat genelinde yüzde10-15 oranında artış gerçekleşti. Şuan satışlarımızda devam ediyor.” dedi. 2021 yılında 1 yılda yaptıkları satışa, 2022 yılının ilk 6 ayında ulaştıklarını, ifade eden Yılmaz, “Yozgat’ta rekor bir satış vardı. 2021 yılının tamamında yapmış olduğumuz konut satışı rakamlarına, 2022 yılının ilk 6 ayında ulaştık. Geçen sene Temmuz ayında sattığımız ev fiyatlarıyla, bu sene Temmuz ayında sattığımız ev fiyatları arasında fark da oldukça fazla. Yüzde 200-250 oranında artış oldu. Bundan 6 ay öncesinde Yozgat’ta 100-150 bin liraya daire alınabiliyorken, şuan minimum daire fiyatı 350-400 bin lira. 1+1 30-40 metre kare bir daireden bahsediyorum.” diye konuştu.
YATIRIM AMAÇLI EV ALIYORLAR
Yozgat’ta şuanda daha çok yatırım amaçlı ev alındığının altını çizen Yılmaz, “Yozgat’ta yatırım amaçlı daha çok 1+1, 2+1 eşyalı, kiracısı bulunan dairler tercih ediliyor. İnsanlar yatırım amaçlı daire alırken ayrıca kira getirisi olmasını da istiyor” şeklinde konuştu.
Şuanda satın alan kişilerin yüzde 40’nın Yozgat yaşayan insanlar olduğunu yüzde 60’ının ise il dışından olduğunu söyleyen Yılmaz, “Örnek vermek gerekirse Ankara’dan bir yatırımcı ama aslen Yozgatlı oluyor. Ya da Hakkari’de uzman çavuş Yozgat’ta yatırım yapmak istiyor. Ev fiyatlarının daha çok yükseleceğine inanıyor ve gelip zaman buldukça ev alıyor. Mesela İstanbul’dan bir tane müşterimiz var. Buradan evini almış. Tekrar doğu görevine gidiyor. Gitmeden Yozgat’tan bir ev alayım yarışına girdi. 15 günde geldi, aldı ve gitti. Çünkü doğu görevinde rahat bir şekilde ödeyebileceğini düşünüyor. İki daire aldı. İkisi de yatırımlık. Kiracısı bulunan ve eşyalı daireler.” açıklamasında bulundu.
‘YOZGAT’TA KONUT PROBLEMİ VAR’
Dışarıdan Yozgat’ta gelen insanların rahatlıkla ev bulamadıklarını bildiren Yılmaz, “Yozgat’taki genel problem şuan insanlar istekleri dairelere oturamıyor. Çünkü Yozgat’ta konut problemi var. Konutlar yetersiz. Geçen sene rahatlıkla konut bulunabilirken, bu sene kesinlikle rahatlıkla bulamıyoruz. Bunun nedenlerinden biri, müteahhitlerin başladığı ama tamamlayamadığı yerler var. Millet Bahçesinden çıkan Menekşe Evleri kısmı var. O bölgeden çıkan insanlar var. Hepsi kiraya çıktı. Yozgat’ta zaten bu konuda problem vardı, daha da çok problem yaşanmaya başladı. Bu durum kiracılar için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Örnek veriyorum, komando birliği açılmış, ceza evinde kalacaklar. 65 tane komando personeli atandı. Uzman çavuşlar, gardiyanlar, hemşireler, sağlık personeli. 
Atama dönemindeyiz. 7’nci ayın 15’i atama dönemidir. Baya bir problem yaşıyoruz. Kiralıklarda herkese istediği evi veremiyoruz. Ev bulamıyorlar, buldukları zamanda hemen tutuyorlar. Yani insanlar evleri bakmadan tutuyor. Çünkü Yozgat’ta kiralık ev bulamayacaklarına dair bir korku var. 
O yüzden görüntülü arama ile evi gösteriyoruz ve gelip incelemeden hemen tutuyorlar.” dedi. 
»Rabia Şahin 
»Sema Nur Koçaker

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Kiracı Konut Bulamıyor
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