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Kimlik faciası

Sorgun ilçesinde sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 36 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım 2022 Pazar 02:47
Kimlik faciası


İlçe merkezindeki Özcan Yıldırım İlkokulu'nda SRC sınavına girecek adayların kimliklerini kontrol eden görevliler, bazı adayın eski nüfus cüzdanlarının hiç yıpranmamış olduğunu fark etti.
Görevlilerin kimlikleri yeniden kontrol etmek istemesi üzerine bir aday salondan çıkarak tuvalete saklandı, ardından ikinci katın penceresinden atlayıp kaçtı.
Okuldaki görevlilerin kimliklerini incelediği 129 adaydan 36'sının farklı illerden gelip sahte kimlikle başkalarının yerine sınava girdiği tespit edildi. Okula çağrılan polis ekipleri, 36 kişiyi emniyete götürdü. Kaçan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. »AA

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Kimlik Faciası
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