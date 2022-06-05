Kick-Boksculardan ziyaret

İstanbul’da 55 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı 7’nci Uluslararası Kick-Boks Dünya Kupası şampiyonasında, bir altın madalya, iki gümüş madalya ve üçte bronz madalya kazanan Yozgatlı sporcuları makamında ağırlayan Vali Ziya Polat, genç Kick-Bokscuları kutlayarak başarıların devamını diledi. Antrenörler Yunus Avcı ve Mustafa Zararsız eşliğinde Vali Polat’ı ziyaret eden altın madalya kazanan Betül Zararsız, gümüş madalya kazanan Ebubekir Avcı, Zehra Daştan, bronz madalya kazanan Ebru Çetin, Tuğba Önan ve Beytullah Kılıç Vali Polat’a her zaman yanlarında olduğu ve destek verdiği için teşekkür ettiler. »Haber merkezi