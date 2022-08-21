Kıbrıs gazisine ziyaret

Kıbrıs gazisi Uca’yı evinde ziyaret eden Kaymakam Cingirt, sohbet etti. Ziyaret sonrası köy halkı ile bir araya gelen Kaymakam Cingirt, vatandaşların ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi
21 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, Gülpınar köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Şerafettin Uca’yı ziyaret etti.
Kıbrıs gazisi Uca’yı evinde ziyaret eden Kaymakam Cingirt, sohbet etti. Ziyaret sonrası köy halkı ile bir araya gelen Kaymakam Cingirt, vatandaşların ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldı. »Haber Merkezi