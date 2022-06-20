Kıbrıs Gazisi vefat etti

Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan 1974 Kıbrıs Gazisi Celal Dinç için düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Samet Serin ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli katılarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Gazi Celal Dinç'in cenazesi ilçe Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kayapınar Mahalle mezarlığına defnedildi.

Haber Merkezi