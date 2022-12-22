Keyifli dakikalar geçirdiler



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Kaya'dan yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan minik öğrencilerimiz, daha sonra kursları ziyaret ederek usta öğreticilerimiz ile birlikte bakır işlemeciliği, kilim dokuma ve boyama alanlarında ürün ortaya çıkarmanın zevkini yaşadılar.

Halk Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Kaya, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada Halk Eğitim Merkezi'nin faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek: "Halk Eğitim Merkezleri meslek edinme ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından önemli bir kurumdur. Tamamen planlı ve programlı bir eğitim sistemine sahip olan bu kurumumuz Okuma-Yazma Kursları, Mesleki ve Teknik Kurslar, Beceri geliştirme kursları, Meslek kazandırma kursları, Sosyal ve Kültürel Kurslar, Sınavlara hazırlık kursları, Müzik kursları gibi birçok kursa katılma imkânı sunuyor." dedi.

Halk Eğitim Merkezi'nde keyifli dakikalar geçiren öğrenciler usta öğretici ve kursiyerlere teşekkürler ettiler.