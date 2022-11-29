Keven’den ziyaret

Keven, Saraykent ilçesinde ziyaret gerçekleştirip daha sonra Yozgat merkezde Eğitim İş Sendikası tarafından düzenlenen kahvaltıya ve merkeze bağlı Kaşkışla Köyünün Muhtarı Sadık Karabulut'un ev sahipliğinde düzenlenen arabaşı yemeğine katıldı.

KEVEN, SARAYKENT’DE

Milletvekili Ali Keven, Saraykent İlçe Başkanı Ramazan Yalçın’ı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyaret hakkında teşekkürlerini sunan Keven, “Göstermiş oldukları ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ziyaretimiz esnasında bulunan İyi Parti Saraykent İlçe Başkanı İbrahim Yavuz'a ve Akdağmadeni İlçe Başkanı Süleyman Gök'e teşekkür ederim.” dedi.

DAYINIŞMA KAHVALTISI

Ziyaretleri kapsamında Keven, Eğitim İş Sendikası tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü Dayanışma kahvaltısına katıldı.

Keven, “Eğitim İş Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun hocama, yönetimine, ilçe temsilciliklerine ve meslektaşım öğretmenlerime teşekkür ediyor, dayanışma dileklerimi iletiyorum.” dedi.

ARABAŞI DAVETİNE KATILDI

Keven, Merkeze bağlı Kaşkışla köyünün muhtarı Sadık Karabulut'un ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katıldı.

Buluşmaya Bayatören Muhtarı Mustafa Şahiner, Sarınınören Muhtarı Şeref Ersoy, Büyük İncirli Muhtarı İsmail Balı, Güzelli Muhtarı Ali Arslan, Yenipazar Belde Başkanı Mesut Şen'in katıldığı arabaşı davetine İl Başkanı Abdullah Yaşar, İl yöneticisi Bayram Arslaner ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş’ da katılım sağladı.

Arabaşı davetine katılan Keven, “Kaşkışla köyümüzün muhtarı Sadık Karabulut'a, ailesine ve köy halkına çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

