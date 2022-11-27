Keven’den ziyaret



Sorgun, Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Keven, vatandaşlarla bir araya geldi.

Sorgun Sivri köyü muhtarı Kamil Soysal'ın evine CHP İlçe Başkanı Süleyman Ünalmış ve İl yöneticisi Mehmet Güven ile birlikte misafir olan Keven, ardından heykeltıraş Aslan Başpınar'ın yapmış olduğu Atatürk ve Pir Sultan Abdal anıtlarını ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında Sorgun Karaveli köyü muhtarı Hami Akdemir ve tarım ürünleri alım-satımı yapan Niyazi Şahan'ı ziyaret eden Keven, ardından Sorgun Karaveli-Sarıkaya yolu üzerinde genç girişimci Yasin Savacı'nın açmış olduğu tohum eleme tesisi ve bulgur değirmenini ziyaret ederek iş hayatında başarılar diledi.

Son olarak Sorgunda Muğallı köyü muhtarı İbrahim Akçay'ın evine misafir olan Keven, ardından muhtarın Muğallı'ya kazandırdığı parkı ziyaret etti.

Çekerek ilçesinde CHP İlçe Başkanı Hasan Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Keven, daha sonra ilçe pazar yerinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

CHP Kadışehri İlçe Başkanı Ali Kaya ile birlikte Kadışehri ilçe esnafı ziyaret eden Keven, hayırlı işler bol kazançlar diledi.

»Haber Merkezi