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Keven, yanıtları paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat ile ilgili yönelttiği sorulara gelen yanıtları kamuoyuyla paylaştı.

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Keven, yanıtları paylaştı

Milletvekili Ali Keven’in Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na yönelik Sorgun’da ihalesi yapılan KYK yurdunun yapımına başlanması ile ilgili ve Sarıkaya’da yurt ihtiyacı bulunmasına yönelik yönelttiği sorulara Bakan Kasapoğlu tarafından “Sorgun 300 Yatak Kapasiteli Öğrenci Yurdu Yapım İşi 27.10.2022 tarihinde 96.919.000 lira bedel ile sözleşmeye bağlanmıştır.” şeklinde bir yanıt gelirken Sarıkaya’ya yapılması gereken yurtla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. 
Yerköy ilçesinde kapalı spor salonu ve futbol sahasının 45 yıl önce yapılan yapılar olduğu ve acilen yenilenmesi gerektiği yönündeki talebine ise Bakan Kasapoğlu, “Yerköy Futbol Sahası Sentetik Zemin Yenileme ve Tribün Onarım İşi ile ilgili proje ve maliyet çalışmaları devam etmektedir.” derken spor salonu için ise “Bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılması talebi yatırım programı kapsamında ve bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilecektir.” şeklinde kapalı bir yanıt verdi. 
Yenifakılı, Kadışehri ve Saraykent’e nizami futbol sahası yapılması talebine de “Yatırım programı kapsamında ve bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilecektir.” denildi.
YANIT BULMADI
Milletvekili Ali Keven, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Yozgat’ta bulunan Çapanoğlu Camii, Başçavuş Camii, Cevheri Ali Efendi Camii, Kayyımzade Camii, Musa Ağa Camii,  Nakıpzade Camii, Tekke Arap Dede Camii, Şeyh Ahmet Efendi Camii, Namazgah Camii, Alacalıoğlu Camii, Divanlı Mustafa Paşa Camii, Köseyusuflu Abdullah Ağa Camii, Tekkeyenicesi Camii, Fatih Camii (Eski Kilise), Şeyh Necdi Mescidi, Akdağmadeni İstanbulluoğlu Camii (Eski Kilise), Paşaköy Tokmak Hasan Paşa Camii, Saray Çapanoğlu Camii, Osmanpaşa Emirci Sultan Türbesi, Çandır Şah Sultan Türbesi, Çandır Şahruh Bey Mescidi, Çayıralan Çerkez Bey Türbesi, Akdağmadeni Kilisesi, Sarıkaya Terzili Kilisesi, Sorgun Garipler Kilisesi gibi pek çok inanç yapısının bulunduğunu anlatarak inanç turizmi için bir tur projesi geliştirilmesini talep etmişti. Bakan Ersoy bu talebe yönelik bir yanıt vermezken Kastamonu, Konya, Kayseri gibi illerde oluşturulan rotaların bilgisini verdi.
TANITIMI YAPILACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milletvekili Keven’in Sarıkaya Roma Hamamı ve tur güzergahı ile ilgili konuşmasına da yanıt vererek “Sarıkaya Roma Hamamı 13.09.1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Sarıkaya Termal Turizm Merkezi içinde kalmaktadır. Sarıkaya Roma Hamamı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi işi 2021 yılında ihale edilerek çalışmalara başlanılmıştır. Söz konusu işin 2023 yılında tamamlanarak ziyarete açılması planlanmakta olup bölgenin turizm potansiyelini artıracağı düşünülmektedir. Aralık ayında restorasyonu bitmesi planlanan Sarıkaya Roma Hamamı, Çamlık Milli Parkı, Çapanoğlu Camii, Arkeoloji Müzesi gibi Yozgat’ın turizm değerlerinin tanıtımı için yabancı basın ağırlaması planlanmaktadır. Goyozgatturkiye.com platformunda 1 kültür rotası ve 1 doğa rotası tanıtılmaktadır.” dedi.
TURİZM DEĞERİ BULUNAMADI
Milletvekili Keven’in daha önce Kazankaya Kanyonu ile vermiş olduğu soru önergesine verilen yanıtta ise “Kazankaya Kanyonu’nun da yer aldığı Aydıncık ilçesi sınırları içinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve Turizm Merkezi bulunmamaktadır. Ayrıca belediye tarafından hazırlanacak projelere talep edilmesi halinde teknik ve maddi destek sağlanabilmektedir.” denildi. 
»Haber Merkezi

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