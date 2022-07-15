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Keven, esnafın yanında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, merkezde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Keven, esnafın yanında

Yozgat'ta Aynalı Kahve'de vatandaşlar ile bir araya gelen Milletvekili Keven, “Aynalı Kahve'de hemşerilerimizle sohbet ettik. Esnafımızı ziyaret ederek bir bardak çaylarını içtik. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydınlık günler yakın” dedi.
‘HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ’
Yozgat İşçi Durağı'nda çalışanları ziyaret eden Keven, “Yozgat İşçi Durağı'nda ekmeğini alnının teriyle kazanan emekçi dostlarımı ziyaret ettim. Sosyal güvencesi olmadan günübirlik işlere giderek evini geçindiren ve emeklilik hayali kuramadan yaşayan bu insanların Aile Destek Sigortası'na kavuşmaları için emeğin iktidarını hep birlikte kuracağız” diye konuştu.
‘BIÇAK KEMİĞİ DE GEÇTİ’
Yozgat Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafını ziyaret ederek onlarla sohbet eden Keven, “Yozgat Kapalı Pazar Yerinde pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Hayırlı kazançlar diledik ancak esnafımız halkın alım gücü olmadığı için bayramda bile alışveriş yoğunluğunun olmamasından yana dertli! Esnafı, çiftçisi, üreticisi milyonlarca yurttaşımız ülke kaynaklarını beşli çetelere, faiz lobilerine, tefecilere teslim edenlere sandıkta gerekli olan dersi verecek, vermeli. Bıçak kemiği de geçti artık!” şeklinde konuştu. »Sema Nur Koçaker

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KevenEsnafın Yanında
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