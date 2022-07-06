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Kesim yerleri belirlendi

Yozgat Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını kesecekleri kesim yerleri belirlendi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Kesim yerleri belirlendi

Vatandaşların ibadetlerini yerine getirmek üzere il genelinde 9 farklı noktada kurban kesimlerini gerçekleştirebileceklerini bildiren yetkililer, şahsi kesim yapacak olan kişilerin ise kendi mülklerinde cadde ve sokaklara taşmadan kurban kesimlerini yapabileceklerini söylediler. Edinilen bilgilere göre Kurban Bayramı süresince Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denetimler sürecek. Ayrıca kurban kesiminde kurallara uyulmaması durumunda ekiplerce cezai işlem uygulanacağı belirtildi.  
Belediye tarafından belirlenen Kurban Kesim yerleri; 
- Et ve Balık Kurumu Karşısı Kurban Satış Yeri Belediyemiz Tesisleri
- Çapanoğlu Mahallesi 2.Etap TOKİ Yaşamkent Sitesi Üstü D/16 Blokları Yanı
- Bahçeşehir Mahallesi Onur Apartman Önü
- Karatepe Mahallesi Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Yanı 
- Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Hayvan Pazarı İçindeki Kesim Yeri
- Çapanoğlu Mahallesi TOKİ 1+1 Bölgesi Hz. Bilal Camii Altı
- Sarıhacılı Mahallesi Özel Kazancılar Kesimhanesi
- Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Dereboyu Sk. No:1 
- Belediye Atıksu Arıtma Tesisi Ahırlar Bölgesi, şeklinde bildirildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kesim Yerleri Belirlendi
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