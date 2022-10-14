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Kesim alanında inceleme

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal orman kesim alanlarında incelemelerde bulundu. 

14 Ekim 2022 Cuma 02:11
Kesim alanında inceleme

İncelemelerde Ünal’a, Bağlarbaşı ve Gültepe mahalle muhtarları eşlik etti. 
Vatandaşların orman kesim alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Ünal, kesim bitikten sonra taşıma ve nakli sırasında tehlike arz eden ve vatandaşların daha rahat bir şekilde kesilen odunları taşımaları için ulaşım güzergahlarının tespitini yaptı. 
Çalışmalarda vatandaşlara kolaylıklar dileyen Ünal, “Kesim bitikten sonra taşıma ve nakli sırasında tehlike arz eden ve vatandaşların daha rahat bir şekilde kesilen odunları taşımaları için ulaşım güzergahlarının tespitini yaparak temin edilen dozer ve greyder iş makinalarının alan ve kroki çalışmalarını ardından en kısa zamanda çalışmalara başlanacağını vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin önlemini alarak daha sağlıkla ve huzurlu bir orman kesimi için tüm gayret ve çabalarımızla vatandaşlarımızın belediye olarak yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Kesim Alanında Inceleme
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