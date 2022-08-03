‘Kitap Sizden Çay Bizden’ etkinliği ile gençlere Yozgat’ın farklı tarihi ve kültürel yerlerini tanıtmayı amaçlayan SORGED yapmış olduğu tanıtım projesine bir yenisi daha ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Seyahatsever Projesi" kapsamında ‘Keşf-i Yozgat’ ile gençler Yozgat'ın tarihi ve kültürel mekanlarını kolayca tanıma ve gezme fırsatı bulacak. Proje hakkında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Seyahatsever Projesi" kapsamında Yozgat ilimizi keşfetmek isteyen gençlere ücretsiz Yozgat gezisi düzenleyecektir. Bu program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimiz Yozgat'ın tarihi ve kültürel mekanlarını kolayca tanıma ve gezme fırsatı bulacak” dedi.

Düzenlenen projeye Yozgat dışından gençlerinde başvuru yapabileceklerini belirten Uğuz, “Proje kapsamında gençler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 3 gün boyunca ücretsiz konaklayabilecek. Projemizde öğrenci olma şartı aranmamakla birlikte, yurtlardan sadece 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek. Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacaktır. Katılımcıların ulaşımları karşılanmayacaktır. Sorgun Gençlik Derneği tarafından programa katılan gençlerimiz arasından 2 (iki) kişi ücretsiz Erasmus+ projesi ile yurt dışına gönderilecek. Programa katılan gençlerimize Erasmus+ ve ESC programları hakkında eğitim düzenleyeceğiz. Programın düzenlenebilmesi için en az 15 kişilik grubun olması gerekmektedir. Bu programa Yozgat dışında ikamet eden gençler başvuru yapabilir” şeklinde konuştu.

»Haber Merkezi