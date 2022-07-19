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Kerkenes Harabeleri keşfedilecek

Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından kitap okuma etkinliği Yozgat’ın farklı mekânlarında devam ediyor. 

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Kerkenes Harabeleri keşfedilecek

Sorgun Ahmet Uslu Dutluk Parkında 23 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek olan “Kitap Sizden Çay Bizden” kitap okuma etkinliği sonrası Kerkenes Harabeleri (Kayıp Şehir Pteria) gezisi gerçekleştirilecek. 
“Kitap Sizden Çay Bizden” kitap okuma günlerinin devam ettiğini belirten SORGED Yönetimi Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimizle amacımız gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra ilimizin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini de gençlere tanıtmaktır. Kitap okumak, farklı dünyalara açılan kapıları aralamanın en iyi ve keyifli yoludur. Hiç göremeyeceğimiz yerleri görmek, şahit olamayacağımız hikâyelerin içerisinde yaşamak, en doğru bilgilere ulaşmak adına atılabilecek en güzel adımdır. Gençlerinin kendini geliştirebilmenin ilk yolunun kitap okumak ve okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu çok iyi biliyoruz.” dedi.
AVRUPA FIRSATLARI KONUŞULACAK
Çay sohbeti etkinliğinde Avrupa fırsatlarını konuşacaklarını vurgulayan Uğuz, “Çay sohbetinde, Erasmus+ programının gençlere sunduğu fırsatlardan, ücretsiz yurt dışına nasıl çıkabileceğini ve gönüllülük projelerini konuşacağız. Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri desteklemektedir. Erasmus+ programının Avrupa’daki iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamaktadır.” diye konuştu.
FARKLI MEKÂNLARDA DEVAM EDİYOR
"Kitap Sizden Çay Bizden" kitap okuma günlerinin Yozgat'ın farklı mekânlarında devam ettiğini söyleyen Uğuz açıklamasında, “Bu hafta Sorgun Ahmet Uslu Dutluk Parkında kitaplarımızı okuduktan sonra Kerkenes Harabelerini (Kayıp Şehir Pteria) keşfedeceğiz. Yozgat'ın Sorgun İlçesi Şahmuratlı Köyü'nde bulunan Kerkenes Dağı Antik Kenti'nde ilk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlamış 1998-2000 yıllarında müze ile katılımlı araştırma şekline dönüşmüş ve 2001 yılından bugüne kadar da İngiliz uyruklu Dr. Geoffrey Summers başkanlığında kazı ve araştırmalar devam etmektedir. Şehrin Demir Çağı'nda M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilmekte ise de 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması kentin bir Frig yerleşimi olabileceğini de göstermektedir. Kentin yaklaşık 7 kilometre olan sur duvarları 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı oluşturmaktadır. Antik kaynaklarda Pteria olarak kaydedilen kentin burası olduğu sanılmaktadır.” bilgilerine yer verdi. »Sema Nur Koçaker 

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Kerkenes Harabeleri Keşfedilecek
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