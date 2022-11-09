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Keneviri anlattı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Profesör Dr. Güngör Yılmaz Çevre Tv’nin konuğu oldu.

09 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Keneviri anlattı

Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Çevre TV’de yayınlanan "Ekoloji Politikaları" programında Deniz Şafak’ın konuğu olarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Prof. Dr. Güngör Yılmaz aynı zamanda programda Kenevir bitkisini, ekonomisini ve çevreci bitki olma özelliklerini anlattı.
Yılmaz, Kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Endüstriyel Kenevir alanında İhtisas Üniversitesi olan ve bölgesel kalkınma odaklı misyonu bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi'nin yürüttüğü ve hedeflediği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Enstitünün kenevir ve diğer lif bitkileri konusunda Türkiye’nin ilk çok disiplinli ve geniş kapsamlı enstitüsü olma niteliğinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, kendi öz kaynaklarıyla 3 milyon lirayı geçen bir bütçeyle 70’i aşkın projeyi desteklediklerini dile getirdi.
Kenevirin çevreci ve mucizevi bir bitki olduğuna değinen Yılmaz,  kenevirin 8-10 milyon yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çekti. Kökünden, tohumuna, sapından, çiçeğine kadar her bir zerresini sanayi ürününe dönüştürülebilen çok yönlü ve multidisipliner nadir bir bitki olduğunu söyledi.
Yılmaz, kenevirin hangi alanlarda kullanıldığı, kenevir tarımının Türkiye’de ve dünyadaki durumu, kenevire dayalı sanayinin güncel durumunu ve kenevir sektörünün gelişmesinin önündeki başlıca engelleri Çevre TV izleyicilerine detaylı olarak aktardı.
Yılmaz, endüstriyel kenevir üretimi üzerindeki mevzuat, ruhsatlandırma, tescillendirme, üretim ve pazar payı gibi yürütülmekte olan güncel yasal prosedürler hakkında da bilgiler verdi. »Haber Merkezi
 

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Keneviri Anlattı
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