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Kenevir yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen R.Ö isimli şahsın evinde yapılan aramada 87 kök kenevir ele geçirildiği öğrenildi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 00:50
Kenevir yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sarıkaya ilçesi Çıkrıkçı mahallesinde R.Ö isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde Jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı kaydedildi. Yapılan kontrol neticesinde, evin bahçesinde boyları 1 santimetre ile 20 santimetre arasında değişen, bakımı ve sulaması yapılmış 87 kök kenevir bitkisi ve evin oturma odasında 3 gram kenevir tohumu ele geçirilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. R.Ö isimli şüpheli şahsın hakkında adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldığı vurgulandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.06.2022 17:22
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