Kenevir yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sarıkaya ilçesi Çıkrıkçı mahallesinde R.Ö isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde Jandarma ekipleri tarafından arama yapıldığı kaydedildi. Yapılan kontrol neticesinde, evin bahçesinde boyları 1 santimetre ile 20 santimetre arasında değişen, bakımı ve sulaması yapılmış 87 kök kenevir bitkisi ve evin oturma odasında 3 gram kenevir tohumu ele geçirilerek muhafaza altına alındığı öğrenildi. R.Ö isimli şüpheli şahsın hakkında adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip serbest bırakıldığı vurgulandı. »Haber Merkezi