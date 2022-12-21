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Kenevir konuşuldu

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ve beraberindeki heyet, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu'yu makamında ziyaret etti.

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:53
Kenevir konuşuldu

Ziyarette endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan Bozok Üniversitesinde kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması kapsamında yürütülen çalışmalar ve bölgeye katacağı değerler hakkında bilgi verildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Rektör Karadağ, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu’ya günün anısına Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kenevirin klinik boyutlarıyla ele alındığı “Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir” adlı kitabı takdim etti. »Haber Merkezi

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Kenevir Konuşuldu
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