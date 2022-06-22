Kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında bir arazide Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide 249 kök Hint keneviri buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İHA
22 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında bir arazide Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide 249 kök Hint keneviri buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.