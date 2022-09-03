Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,68
DOLAR
18,21
STERLİN
20,99
EURO
18,15

Keneden hayatını kaybetti

Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 72 yaşındaki kadın hastanın hayatını kaybetmesiyle bu yıl keneden ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

03 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Keneden hayatını kaybetti

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki N.A. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikâyetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Hasta burada yapılan ilk müdahalenin ardından kene şüphesiyle Yozgat Şehir Hastanesine oradan da Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA ) hastalığı şüphesiyle tedavi gören N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bu yıl Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı da 5’e yükseldi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Keneden Hayatını Kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önceki aya göre arttı
Önceki aya göre arttı
imzalar atıldı
imzalar atıldı
Çalışmalar hız kazanacak
Çalışmalar hız kazanacak
İHİYACA GÖRE HİZMET
İHİYACA GÖRE HİZMET
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar tamamlandı
Çalışmalar sürüyor
Çalışmalar sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim