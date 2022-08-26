Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.136,77
ALTIN
1.027,01
DOLAR
18,17
STERLİN
21,56
EURO
18,16

Kene can aldı!

Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle bu yıl keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Kene can aldı!

Uzmanlar ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı neden olan kene, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturmaya devam ediyor. Kentte, 2022 yılı içinde toplam 2 bin 683 kişi vücuduna kene yapışması şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kene vakasının en yoğun oluğu ilçe ise Akdağmadeni ilçesi oldu. Kene yapışması sonucu 58 kişi tedavi amacıyla başka illere sevk edilirken Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki H.D.’nin hayatını kaybetmesiyle keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Uzmanlar ise kırsal kesimlerde ve vakaların çok görüldüğü bölgelerdeki vatandaşların keneye karşı dikkatli olmalarını ve tedbir almalarını önerdi. Yozgat Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Yılmaz, “Yozgat ilimizde kene vakalarını çok görüyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 kişinin vücudundan sağlık kuruluşlarımız tarafından kene çıkartıldı. Kene risk oluşturduğu için kırsal kesime çıkarken, orman, bağ, bahçe, tarla ve piknik alanlarına giderken vatandaşlarımız kıyafetlerini açık renkte tercih etmemeliler ve pantolon paçalarını çoraplarının içerisine sokmamalılar. Kırsal kesimden döndükten sonrada hemen vücutlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle saç dipleri, kulak arkası, koltuk altı, göbek deliği ve kasıklar dâhil olmak üzere ve keneyi de gördükleri anda hemen çıkartmalarını istiyoruz. Kendileri çıkaramıyorlarsa bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmaları ve çıplak elle keneye temas etmemeleri gerekiyor. Bir eldiven ya da poşet yardımıyla çıkarmaları gerekiyor” dedi.
Kene ısırması sonrası belirtilerin en erken 1 ila 3 gün arasında en geç ise 9 gün içerisinde ortaya çıktığını belirten Yılmaz, “Vatandaşların kene ısırması sonrası ilk 10 gün içerisinde kendilerini ateş, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, kas ve baş ağrısı yönünden gözlemlemeleri gerekiyor. Bu şikâyetlerden bir ve birden fazlası olursa acilen sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Kene hastalığından korunmak için etkin bir aşımız yok, destek tedavisi veriyoruz. Kırsal kesimde özellikle kene vakalarının çok görüldüğü bölgelerdeki vatandaşlarımız kene konusunda dikkatli olmalı ve tedbirlerini almalılar.” şeklinde konuştu. 
»İHA

Anahtar Kelimeler:
Kene Can Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SU SIKINTIMIZ YOK!
SU SIKINTIMIZ YOK!
Aydıncık’ta toplu açılış
Aydıncık’ta toplu açılış
AK kadınlar ilçelerde
AK kadınlar ilçelerde
Temel eğitimde yenileme
Temel eğitimde yenileme
Okula merhaba
Okula merhaba
Kızılay’dan aşure
Kızılay’dan aşure
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim