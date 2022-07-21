Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.525,20
ALTIN
959,37
DOLAR
17,60
STERLİN
21,11
EURO
17,95
Flaş Haber
DEV ANKETE SİZ DE KATILIN!
Kapat

Kene 3 can aldı

Yozgat’ta bu yıl içinde 2 bin 83 kişi vücuduna yapışan keneler nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvururken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünden 3 kişi hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Kene 3 can aldı

Yozgat'ta KKKA hastalığına neden olan kene, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturmaya devam ediyor. Kent genelinde bu yıl içinde toplam 2 bin 83 kişi vücuduna yapışan keneler nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kene vakasının en yoğun olduğu ilçe ise Akdağmadeni oldu. Akdağmadeni ilçesinde 417, Sorgun ilçesinde 347, Kadışehri ilçesinde 273 kişi ve diğer ilçeler olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ederek vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. 
Kene yapışması sonucu 50 kişi de tedavi amacıyla başka illere sevk edildi. Yozgat’ta keneden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 oldu. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Kene 3 Can Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rafting şampiyonları belli
Rafting şampiyonları belli
Esentürk’e ziyaret
Esentürk’e ziyaret
Uzmanlar uyardı
Uzmanlar uyardı
Hayırlı olsun ziyareti
Hayırlı olsun ziyareti
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
“Şiddetin her türlüsüne karşıyız”
ihale yapıldı
ihale yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim