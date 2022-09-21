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Kendine hayran bırakıyor

Yozgat Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Yaşar Uğur Parkı görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. 

21 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Kendine hayran bırakıyor

Yaz aylarında günlük 35 bin aracın geçtiği Ankara-Sivas istikametinde bulunan Yaşar Uğur Parkı’nı yenilenerek, vatandaşların yeni uğrak noktası oldu. 
Parkın Yozgat’ın aynası olduğunu belirten Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Görseli ışıklandırması, süs havuzu, kafeteryası, oturma yerleri ile küçük ama şık bir şey olsun istedik. Çalışmaların tamamlanması ile geçtiğimiz günlerde açılışını yaptık. Parkta mevcutta yetişmiş ağaçları da koruyarak yeni ağaç dikimleri gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz yenilikler ile vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz parkımızın gecesi ayrı güzel gündüzü ayrı güzel oldu. Parkımız günlük yaklaşık 35 bin aracın geçtiği Ankara-Sivas istikametinde bulunması ile de ayrıca önem arz ediyor. Yozgat’ın aynası görünümünde olan park geçen arabalar ve vatandaşlarında uğrak noktası olacak” dedi. »Haber Merkezi

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Kendine Hayran Bırakıyor
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