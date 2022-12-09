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“Kendi hikayemizi yazıyoruz”

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor 11. hafta da Ankara T.K.İ. ile karşı karşıya gelecek. 

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
“Kendi hikayemizi yazıyoruz”

8 haftadır yenilgisiz gelen Yozgat Belediyesi Bozokspor, sahasında Ankara T.K.İ.’yi konuk edecek. 
Kulüp Başkanı Celal Köse, güzel bir takım oluşturduklarını belirterek hedeflerinin mutlak suretle şampiyonluk olduğunu söyledi.
Oyunculara olan güvenlerini dile getiren ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Başkan Köse, 8 haftadır yenilgisiz geldiklerini belirtti. 
Teknik Direktör Adnan Avcu ise Ankara T.K.İ. müsabakası öncesinde açıklamalarda bulundu.
Her maçın öneminin ayrı olduğunu dile getiren Avcu, Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını söyledi. 
Avcu yapmış olduğu açıklamada; ”Geçtiğimiz hafta aldığımız farklı galibiyetten dolayı bütün oyuncularımı kutluyorum. Her maç bizim için final ve her maç bizim için çok değerli. Oyuncularımız gereğini yaptılar. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimize yürüyüşümüz devam ediyor. Özellikle kazanırken hatalarımızı ortaya çıkarmak, hatalarımızdan ders çıkarmak, doğrularımızı daha artırmak adına çalışıyoruz. Farklı kazandığımız Şafakspor mücadelesinin son düdüğü ile birlikte o maçı geride bıraktık. Ankara TKİ maçı hazırlıkları teknik heyet olarak bizlerde zihinsel olarak başladı. Oynadığımız takımların tamamına saygı duyuyoruz. Ankara TKİ farklı bir takım. Hoca değişiklikleri oldu, takımın ahengi değişti. Bizi tehdit eden özellikleri var ama bizimde meydan okuyacağımız bir çok enstrümanımız var. Çok karakterli ve iyi bir takıma sahibiz. Sahaya kim çıkarsa çıksın elinden gelenin en iyisini yapıyorlar.  Şehrimizi, sevenlerimizi, taraftarlarımızı, başkanımızı temsil ediyoruz. Yozgat’ı temsil ettiğimizin farkındayız ve bu sorumluğu taşıyoruz. Bizlerde bu aile için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi
 

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