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Kemer denetimleri artırıldı

Otobüslerde emniyet kemeri kullanma zorunluluğunun getirilmesi ve ülkemizde son günlerde yaşanan kazaların ardından Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüs ve şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri denetimlerini artırdı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Kemer denetimleri artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nce şehirlerarası otobüslerde yolcular için getirilen “Emniyet kemeri kullanma zorunluluğu” ve son günlerde yaşanan kazaların ardından Yozgat’ta trafik polisleri, minibüs ve otobüslerde emniyet kemeri uygulamasını sıklaştırdı.
Yozgat Otobüs Terminali ve uygulama noktalarında emniyet kemeri denetimi yapan trafik polisleri, otobüs şoförü ve yolcuları bilgilendirirken tüm yolcuların emniyet kemeri takmaları sağlandıktan sonra otobüslerin hareketine izin verildi.
Yozgat’tan Ankara’ya yolculuk eden Davut Yılmazer, “Emniyet kemerlerini takmayı zaman zaman unutuyoruz, son zamanlarda olan kazalar nedeniyle ülke olarak çok üzüldük. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bizi emniyet kemeri takmamız noktasında uyardı. Şu an emniyet kemerlerimizi taktık ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu gibi denetlemeler çok önemli. Halk olarak bilinçli olarak hareket etmek istiyoruz” dedi.
Yolculardan Halil Şimşek ise “Şu anda can güvenliğimiz için otobüste emniyet kemerimizi taktık. Sağlığımız ve güvenliğimiz için emniyet kemerimizi kullanıyoruz. Geçen ki kazaların ardından emniyet kemerinin önemi daha da arttı. Birçok vatandaşımız kazada hayatını kaybetti. Denetimler için emniyet ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri takmadan yola çıkmıyoruz, özel aracımızda dahi emniyet kemerimizi takıyoruz” şeklinde konuştu.
Otobüs kaptanı Necdet Turan Çiftçi de hareket etmeden önce yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardıklarını söyleyerek, “Yıllardır bu işi yapıyorum. Otobüse binmeden yolcularımızı emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyoruz. Onların can güvenliği için tavsiyelerde bulunuyoruz ve emniyet kemerlerini taktırıyoruz. Emniyet kemerlerini taktırmadan kesinlikle yola çıkmıyoruz. İnsan hayatı bizim için çok önemli, muavin arkadaşımız yola çıkmadan emniyet kemeri kontrolü yapıyor. Denetimler için emniyet ekiplerimize de teşekkür ediyoruz, sürekli bizi ve yolcuları bilgilendirdikleri için denetimden çok memnun kalıyoruz” ifadelerine yer verdi. »İHA

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Kemer Denetimleri Artırıldı
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