Keklikler doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sorgun Şefliğince 350 adet kınalı keklik doğa bırakıldı. Belören ve Yazıçepni köyünde kekliklerin doğayı bırakılmasına, Kaymakam Recep Aydın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Canlı, Sorgun DKMP Şefi Metin Yıkılmaz, köy halkı ve çevre köy muhtarları katıldı. Doğal yaşamın korunmasına katkı vermek amacıyla keklik salımlarının süreceği belirtildi.

»Haber Merkezi