Kazılar başlıyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat tarihinin ve kültürünün çok geçmiş yıllara dayandığını söyledi. Ama bunu insanlara da göstermek zorunda olduklarını dile getiren Polat, Büyük Nefes köyünde Yozgat Bozok Üniversitesi ile anlaşma yapıldığını ve Kültür Turizm Bakanlığı’nın da projeyi kabul ettiğini vurgulayan Vali Polat, ‘’İnşallah en yakın zamanda Büyük Nefes köyünde Yozgat Bozok Üniversitesi liderliğinde kazı ekibi başkanlığı müzemiz ile beraber kazı çalışmalarına başlanılacak. Şunda kazı çalışmaları devam eden yerler var. Özler köyü ile alakalı çalışmalar devam ediyor, Kazankaya ayrı bir değerimiz, Roma Hamamı, Çamlığımız, merkezimiz ayrı bir değer. Biz bunu bilebiliriz ama algıyı Türkiye geneline yaymamız lazım, Yozgat’ın tarihinin ve kültürünün ne kadar eskiye gittiğini doğal güzelliklerini göstermek lazım’’ dedi.

BÜYÜK NEFES KÖYÜNÜN

ÖZELLİĞİ

Tavium Antik Kenti Yozgat il merkezinin 40 kilometre batısında bulunan Büyüknefes Köyü’nde yer almaktadır. Tavium'da Hitit ve Frig yerleşim izleri görülmesine rağmen asıl yerleşim Galatlar zamanında MÖ. 3'üncü yüzyıl ile 1'inci yüzyıl arasında olmuştur. Tavium Romalıların Galat dedikleri kavmin MÖ. 280'li yıllarda Balkanlardan Anadolu’ya gelen Trokme (Trokmi) kolu tarafından kurulmuştur. Kent İç Anadolu Bölgesi'nde Trokmilerin yaşadığı Orta Kızılırmak yöresinin ticaret merkezi ve başkenti konumundaydı. 1997 yılından beri yörede Avusturya’nın Klagenfurt Üniversitesinden Prof. Karl Strobel başkanlığında yüzey araştırmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, Büyüknefes ve çevresinde yer alan birçok köyde de yüzey araştırmaları yapılmış (Yakuplu, Süleymanlı, Körpeli, Haydarbeyli, Sağlık, Dereboymul, Beşerek, Susuz, Çamdibi, Çakırhacılı, Zincir, Türkmensarılar, Yassıhöyük, Çatma, Sarıfatma, Cihanpaşa,Salmanlı v.s.) geniş bir çevrede tarihin izleri tespit edilmiştir. Araştırmalar sonunda çok sayıda seramik parçaları, sütun kaide ve tamburları, mezar stelleri, Bizans dönemine ait yazıtlı mezar, birçok mimari parçalarına rastlanılmıştır. Geniş bir çevrede yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Kalkolitik Çağ'dan – İslami Dönem'e kadar iskân izlerine rastlanılmıştır.

Kaynak: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yozgat Müze Müdürlüğü Arşivi. »İhsan Çelikkaya

