‘Kazankaya Kanyonunda okuyalım’

"Kitap Sizden Çay Bizden" kitap okuma günleri ile gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra Yozgat’ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini de gençlere tanıtmayı amaçladıklarını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, her hafta Yozgat’ın farklı yerlerinde düzenlediğimiz programımıza gençlerden yoğun talep oluyor.

Kitap okumak, farklı dünyalara açılan kapıları aralamanın en iyi ve keyifli yolu olduğunun altını çizen Uğuz, “Hiç göremeyeceğimiz yerleri görmek, şahit olamayacağımız hikayelerin içerisinde yaşamak, en doğru bilgilere ulaşmak adına atılabilecek en güzel adımdır. Gençlerinin kendini geliştirebilmenin ilk yolunun kitap okumak ve okuma alışkanlığının kazandırılması olduğunu çok iyi biliyoruz. Çay sohbetinde Avrupa fırsatlarını konuşacağız. Çay sohbetinde, Erasmus+ programının gençlere sunduğu fırsatlardan, ücretsiz yurt dışına nasıl çıkabileceğini ve gönüllülük projelerini anlatacağız. Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri desteklemektedir. Erasmus+ programının Avrupa’daki iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

‘DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK’

"Kitap Sizden Çay Bizden" kitap okuma günlerinin Yozgat'ın farklı mekanlarında devam ettiğini söyleyen Uğuz, “Bu hafta Kazankaya Kanyonunda kitaplarımızı okuduktan sonra doğa yürüyüşü yapacağız. 30 Temmuz Cumartesi 15.00-16.00 arası kitap okuma (Kazankaya Kanyonu), 16.00-17.00 arası çay sohbeti (Avrupa Fırsatları), 17.00-18.30 arası ise doğa yürüyüşü yapılacak. Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. 20 Temmuz 2022 tarihinde iletişim formu kapatılacaktır. Kitap ve Çay için hep zaman vardır! Kendine zaman ayır ve bize katıl” ifadelerini kullandı. »Selma Şahin

