Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24

Kazanın altından dram çıktı

Kayseri’nin Talas ilçesinde üzerine beton duvar devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi. 

12 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Kazanın altından dram çıktı

Talihsiz işçinin yeni işinde ilk günü olduğu, memleketi Yozgat’tan Kayseri’deki işine gelebilmek için borç para aldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi’nde meydana gelen olayda inşaat halindeki evin bahçesindeki beton duvar, işçi Hakkı Taflı’nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Taflı’nın, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı Köyü’nde yaşadığı, Kayseri’de bulduğu işe başlamak için yakınlarından borç aldığı, ilk iş gününde ise beton duvarın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hakkı Taflı’nın cenazesi, Bektaşlı Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Kazanın Altından Dram çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Her şey Yozgat için”
“Her şey Yozgat için”
200 fidan toprakla buluştu
200 fidan toprakla buluştu
üniversitede anıldı
üniversitede anıldı
SORGED'den kampanya
SORGED'den kampanya
Söyleşi programı düzenlendi
Söyleşi programı düzenlendi
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Fidanlar toprakla buluşturuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim