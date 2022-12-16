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Kazanan Bozok Yurdu

Yozgat Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yurtlar arası Futbol Turnuvası düzenledi. 

16 Aralık 2022 Cuma 02:11
Kazanan Bozok Yurdu

Turnuvanın yarı final karşılaşması Bozok Yurdu ve Esentepe Yurdu arasında yapıldı.
Karşılaşmadan Bozok Yurdu galip gelerek finale yükseldi.
Diğer Yarı final maçında ise Ahmet Efendi ve Çamlık Yurdu karşı karşıya geldi. 
Maç sonrası gülen taraf Ahmet Efendi yurdu olarak Bozok Yurdunun final maçında rakibi oldu.
Final maçında karşı karşıya gelen Ahmet Efendi Yurdu ve Bozok Yurdu karşılaşmasının kazananı Bozok Yurdu oldu. 
»Haber Merkezi 

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Kazanan Bozok Yurdu
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