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Kaza can aldı

Sorgun ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Kaza can aldı

Celil A. yönetimindeki 66 FL 724 plakalı minibüs, E-88 kara yolu Yozgat Şeker Fabrikası mevkisinde, Aziz A. idaresindeki 66 AV 843 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Celil A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde sıkışan Aziz A. ve Hasan D, Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. »AA
 

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Kaza Can Aldı
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