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Kayseri Şeker’e ziyaret

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde yaşayan kadın çiftçiler, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti. 

14 Ekim 2022 Cuma 02:11
Kayseri Şeker’e ziyaret

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Akay, “Yuvası için, vatanı için çalışan, dokunduğu yere değer katan Yoğunhisar'lı kadın çiftçilerimiz Kayseri Şeker'e nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.
BİR ZİYARET DAHA
Boğazlıyan İYİ Parti İlçe Başkanı Baki Şahin, Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek sohbet etti.
Akay, ziyaretlerinden dolayı İlçe Başkanı Baki Şahin, Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şekere Ziyaret
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