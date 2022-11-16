Kayseri Şeker’e ziyaret

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Milletvekili Başer ve beraberindeki belediye başkanlarını makamında ağırladı.

Milletvekili Başer konu ile ilgili, “Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay 'a ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulunduk. Başkanımı ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi