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Kayseri Şeker Yozgat’ta

Kayseri Şeker Yöneticileri ve Ziraat Teşkilatı, Sarıkaya ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

26 Haziran 2022 Pazar 02:17
Kayseri Şeker Yozgat’ta

İlçe Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i makamında ziyaret eden Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyeleri, daha soran Çatak Köyünü ziyaret ederek köy halkı ile bir araya geldi. Çatak Köyünden Abdullah Eroğlu'nun davetini geri çevirmeyen Başkan Akay, burada köylüler ile sohbet etti. Ardından bölge çiftçileri ile bir araya gelen Akay, çiftçiler ile sohbet ederek sorunlarını dinledi. Çiftçilerle buluşmasında Akay’a, Boğazlıyan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçaslan, Abdilli Köyünden Muhtar Mehmet Yılmaz, Çalapverdi Köyünden Nimetullah Sevim, Oğulcuk Köyünden Muhtar Kemal Yalçın ve Belören Köyünden Muhtar Fikret Şanlı eşlik etti. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede'yi çiftçi ziyaretleri sonrasında Boğazlıyan Şeker Fabrikasında ziyaret ettiler. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Şeker Yozgatta
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