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Kaymakamlık vatandaşları uyardı

Çayıralan Kaymakamlığı tarafından vatandaşlar uyarıldı. Mantar zehirlenmelerine karşı yapılan uyarıda yetkililer tarafından, “Her gün hastanemize birçok vatandaşımız mantar zehirlenmesinden dolayı yatmakta ve herkes mantarı tanıdığını, bildiğini söylemektedir. Lütfen sağlığınız için bilmediğiniz mantarları yemeyiniz, bildiğiniz mantar olsa dahi bünyenize dokunabilir ve zehirlenebilirsiniz, istenmeyen bir durum yaşanmaması için lütfen duyarlı ve dikkatli olalım.” açıklamasında bulunuldu. 

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Kaymakamlık vatandaşları uyardı

MANTAR ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Mantar zehirlenmesi belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkmaktadır. 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir.  Vatandaşlarımız, doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemelidir. Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini 7/24 arayabilir.
Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir.” »Haber Merkezi 

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Kaymakamlık Vatandaşları Uyardı
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