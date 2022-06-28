Kaymakamlık uyardı

Yapmış olduğu broşürleri paylaşım yapan kaymakamlık vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Broşürler ile orman yangınlarına dikkat çeken kaymakamlık ‘Ateş Yakma Yangını Önle’ ve İzmarit Atma Yangını Önle’ sloganlarıyla vatandaşların dikkatini çekti.
»Haber Merkezi
28 Haziran 2022 Salı 02:11
Yapmış olduğu broşürleri paylaşım yapan kaymakamlık vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Broşürler ile orman yangınlarına dikkat çeken kaymakamlık ‘Ateş Yakma Yangını Önle’ ve İzmarit Atma Yangını Önle’ sloganlarıyla vatandaşların dikkatini çekti.