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Kaymakamlık uyardı

Akdağmadeni Kaymakamlığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla vatandaşları yaz mevsimi nedeniyle yangına karşı uyardı ve duyarlı olmaya davet etti.

28 Haziran 2022 Salı 02:11
Kaymakamlık uyardı

Yapmış olduğu broşürleri paylaşım yapan kaymakamlık vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Broşürler ile orman yangınlarına dikkat çeken kaymakamlık ‘Ateş Yakma Yangını Önle’ ve İzmarit Atma Yangını Önle’ sloganlarıyla vatandaşların dikkatini çekti. 
»Haber Merkezi

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Kaymakamlık Uyardı
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