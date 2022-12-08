Kaymakamdan ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Şehit Yasin Yoldaş ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Polat okulda incelemelerde bulundu.

Okul binası içinde ve dışında inceleme ve denetleme yaptıktan sonra Polat, öğrenciler ile birlikte derslere katıldı.

Öğrenciler ile sohbet ettikten sonra öğretmenler ile bir araya gelen Polat, değerlendirme toplantısı yaptı.

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