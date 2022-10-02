Kaymakamdan ziyaret

Ziyaretinde Kaymakam Ilıca’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz eşlik etti. Okul ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Ilıca, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Ilıca, öğretmenlerle sohbet ederek okullarındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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