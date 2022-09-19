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Kaymakamdan mesaj

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden mesaj yayımladı. 

19 Eylül 2022 Pazartesi 02:06
Kaymakamdan mesaj

Kaymakam Fatih Topuz, Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, devletimize, demokrasimize sahip çıkarak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yaparak hizmet etmek olduğuna inanıyoruz.
19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşallik’ rütbesi ile ‘Gazilik’ unvanının verildiği tarihin yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı gün dolayısıyla, şahsım ve tüm Akdağmadeni halkı adına, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, asil kanlarını vatan uğruna akıtan şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimize de sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamdan Mesaj
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