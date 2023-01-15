Kaymakama ziyaret

Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği tarafından Belediye Konferans Salonunda düzenlenecek olan Şiir Dinletisi programına katılımcı olarak, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler Kaymakam Fatih Topuz'u ziyaret ettiler.