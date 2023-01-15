Kaymakama ziyaret

Kaymakam Fatih Topuz,“ Hayal, duygu ve sevgi dünyamızın, özetle Milli Kültürümüzün önemli temel taşlarından Edebiyatımızın vazgeçilmezi olan şiir dinletisine gelen misafirlerimizle beraber olmaktan sonsuz mutluluk duydum. Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Osman Şahbaz’ı ve yönetimini kutluyorum.” dedi.
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Kaymakam Fatih Topuz,“ Hayal, duygu ve sevgi dünyamızın, özetle Milli Kültürümüzün önemli temel taşlarından Edebiyatımızın vazgeçilmezi olan şiir dinletisine gelen misafirlerimizle beraber olmaktan sonsuz mutluluk duydum. Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Osman Şahbaz’ı ve yönetimini kutluyorum.” dedi.