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Kaymakama ziyaret

Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği tarafından Belediye Konferans Salonunda düzenlenecek olan Şiir Dinletisi programına katılımcı olarak, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler Kaymakam Fatih Topuz'u ziyaret ettiler.

15 Ocak 2023 Pazar 02:58
Kaymakama ziyaret

Kaymakam Fatih Topuz,“ Hayal, duygu ve sevgi dünyamızın, özetle Milli Kültürümüzün önemli temel taşlarından Edebiyatımızın vazgeçilmezi olan şiir dinletisine gelen misafirlerimizle beraber olmaktan sonsuz mutluluk duydum. Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği Başkanı Osman Şahbaz’ı ve yönetimini kutluyorum.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Kaymakama Ziyaret
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