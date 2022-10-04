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Kaymakam inceledi

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz Muşalikalesi ve Altılı-Zaimgeçidi köylerini ziyaret etti.

04 Ekim 2022 Salı 02:11
Kaymakam inceledi

Ziyaretinde Kaymakam Topuz, yapımı biten Kilitli Parke Taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Topuz, “Vatandaşlarımızın en iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlamak için hep birlikte çalışacağız.” dedi. Topuz daha sonra Dolak ve Boyalık köyleri arasında yapımı tamamlanan beton yol çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. »Haber Merkezi

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Kaymakam Inceledi
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