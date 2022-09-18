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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yer alan yüzme havuzunda kayıtlar başladı.

18 Eylül 2022 Pazar 02:11
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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, yarı olimpik yüzme havuzuna kayıtların başladığını ve haftanın altı günü hizmette olacağını söyledi. Hakanoğlu, "İlçeye yapılan yüzme havuzu bölgenin de büyük oranda ihtiyacını karşılıyor. Profesyonel eğitmenlerimiz ile Anadolu coğrafyasından yüzme alanında kaliteli sporcuların da çıkması gayreti içerisindeyiz. Yüzme eğitimi alacak öğrenciler ile birlikte halk seanslarına katılacak olan vatandaşlar için yüzme havuzu programı hazırlandı" dedi.
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "İlçemize yeni bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın 6 günü hizmet verecek tesisimizde yetişkinlere, öğrencilere, yüzme bilenlere, yüzme öğrenmek isteyenlere göre program hazırladık" diye konuştu. »İHA

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