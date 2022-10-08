Kayış’a ziyaret

İlçe Müftüsü Kayış, “Böyle anlamlı bir haftada kendilerini ziyaret etmeleri sebebiyle Gençlik Merkezi İlçe Müdürü Halil Ünlü ve ekibine teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi
08 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, beraberindeki ekip ile Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış'ı makamında ziyaret etti.
İlçe Müftüsü Kayış, “Böyle anlamlı bir haftada kendilerini ziyaret etmeleri sebebiyle Gençlik Merkezi İlçe Müdürü Halil Ünlü ve ekibine teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi