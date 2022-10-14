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Kayhan’dan aşı uyarısı!

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan ve yönetimi gazetemizi ziyaret etti. 

14 Ekim 2022 Cuma 02:11
Kayhan’dan aşı uyarısı!

Gazetemiz Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nihat Kayhan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara değinen İl Başkanı Kayhan, “2 sene önce tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde çok sıkıntılı bir dönemden geçti. Bu dönemde yaşanan hastalıktan kurtulmanın bir yolu da aşı olarak gösterildi. O dönemde bizler vatandaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Bu yeterli test aşamalarından faz aşamalarından yani insan üzerinde deneyler yapılmadan bu insanlara bu sıvıların enjekte edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Şu anda da bizim haklılığımız doğruluğumuz ortaya çıktı. Şu anda tüm Yozgat halkımıza Türkiye ve tüm dünyadaki insanlar maalesef tehlikededir. Bu konu hakkında hem Yozgat halkımıza hem de İleri Gazetemizi takip eden tüm okuyucular vasıtası ile bilgilendirmek için ziyarette bulunduk. Yani bu grafen oksit denen vücuda girmiş ağır metalin atılması için uyarılarda bulunan Profesör Serhat Fındık var. Onun takip edilmesi gerektiğini Fatih Bey'in açıklamalarını takip edilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Biz yine de onları takip etmeyecek kardeşlerimize de üç beş tane önerilerde bulunuyoruz. Bu hepimizin bildiği ısırgan otu çayı, ısırgan otu yemeğini tavsiye ediyorlar. Limon, karbonat gibi ürünlei öneriyorlar. Karbonatı bir bardak suya alkali yaptıklarından dolayı karbonatı bir de hacamatı acil tavsiye ediyorlar. Bunlar diyorlar ki grafen oksit vücuda bir kere girdi çıkışı mümkün değil ama çıkışının mümkün olduğunu aslında hiç de fazla da şey yapılmaması gerektiğini bahsettiler. Bizde bu Yozgat'ımızı düşündüğümüzden Yozgat vatandaşlarımızı düşündüğümüzden bu konuyla ilgili özel açıklamalarda bulunduk” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kayhandan Aşı Uyarısı
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