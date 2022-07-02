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Kayalar’dan ziyaret

Tarım Orman ve Köy işleri eski Bakanlarından Lütfullah Kayalar, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret etti.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Kayalar’dan ziyaret

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kayalar’a ilçede gerçekleştirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İlçeye değer katacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan ziyarette Akdağmadeni’nin dünü bugünü hakkında sohbet gerçekleştirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, “Akdağmadeni’ni her platformda güçlü bir şekilde temsil eden, konu Akdağmadeni olunca desteğini esirgemeyen kıymetli Bakanımız Sayın Lütfullah Kayalar’ a ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” dedi.
 »Haber Merkezi

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Kayalardan Ziyaret
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