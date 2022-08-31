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Kayaalp’i örnek alıyor

Eskişehir’de babasının vesilesi ile güreşe başlayan Ahmet Alparslan Mertoğlu, kendisine Milli Güreşçi Yozgatlı hemşehrimiz Rıza Kayaalp’i örnek alıyor.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Kayaalp’i örnek alıyor

Güreş kültürünün okul müfredatlarına eklenmesini ve branşın sosyal medya daha da reklamlaştırılmasını tavsiye eden Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takım Antrenörü Mehmet Aykol, “Önceliğimiz altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcular ile büyük bir başarıya imza atmaktır” dedi.
Milli takım antrenörü Mehmet Aykol, altyapıdan yetiştirdiği sporcuları ile hedeflerinden bahsedip, güreşin Türk kültüründeki önemini anlattı. 6-8 yaş aralığındaki çocukların temel jimnastik hareketleri ile başlayıp içlerinde yetenekli olanların ise sonradan güreş teknikleri ve motor becerilerini geliştirme süreçlerini aktaran antrenör Aykol, “Ata sporu olarak bilinen güreşi hem çocuklara sevdirmeye çalışıyoruz hem de onları salonumuza davet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bu işi severek ve isteyerek yapmalarını istiyoruz”
“Küçük yaşlarda güreşe başlayan küçükler sırası ile minikler, yıldızlar, gençler, U23 ve büyükler olarak devam ediyor” diyen Aykol, “Altyapı antrenörlüğü yaptığımız için önceliğimiz, küçüklerin büyük bir başarı göstermeleridir. Eskişehir’de yetişmiş olan Muhammet Akdeniz de kendi yetiştirdiğimiz sporcumuzdur. Şu an kendisi Ankara’da ve milli takım kampındadır. Çocuklarımıza güreş tekniklerini anlatırken, bu işi isteyerek ve severek yapmalarını istiyoruz. Miniklere özellikle temel jimnastik hareketleri yaptırıyoruz. Küçük kas gruplarını oluşturan ve motor becerilerini geliştiren kuvvet antrenmanları çalıştırıyoruz. Daha sonra da müsabık ve ön hazırlık dönemlerine göre idman programı hazırlıyoruz. Patlayıcı kuvvet, dayanıklılık, sürat ve kondisyon çalışıyoruz. Şu anda antrenmanda olan ekibimiz elit yani yarışmalara katılan sporcularımızdır. Onlarla da teknik ve taktik analizler yaparak eksiklerini tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.
Ahmet Alparslan Mertoğlu: “Yaşıtlarım ile güreşmek beni sosyalleştiriyor”
Güreşe babasının vesilesi ile başladığını ve sonradan kendisine güzel ve zevkli geldiği için bırakamadığını dile getiren Ahmet Alparslan Mertoğlu, “Yaşıtlarım ile güreşmek beni sosyalleştiriyor. Spor başlı başına sosyalleştiren bir aktivitedir. Taylan Karausta, antrenmanlarda benim partnerim oluyor. Onunla çalışmak çok keyifli. Kendime Rıza Kayaalp’i örnek alıyorum. İlk önce Türkiye şampiyonluğu sonrasında ise Avrupa, dünya ve olimpiyatları kazanmak istiyorum. Mehmet Aykul hocamız bizim ile sürekli iç içe ve arkadaş gibi davranıyor. Onunla çok iyi antrenmanlar gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Küçük yaş kategorisindeki güreşçiler, çalışmalarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdılar. »İHA

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