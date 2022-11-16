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Kayaalp yalnız bırakmadı

Diyabet günü etkinlikleri kapsamında, 5 kez dünya ve 11 kez Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp, çocuk hastanesinde diyabet tedavisi gören çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu.

16 Kasım 2022 Çarşamba 02:11
Kayaalp yalnız bırakmadı

Diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada farkındalık günü olarak kutlanan ‘14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, konunun uzmanları diyabeti masaya yatırdı.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doçent Dr. Bülent Güngörer’in açılış konuşmasını yaptığı programın oturum başkanlığını ise Prof. Dr. Ermen Çakal, Prof. Dr. Şevki Çelen ve Prof. Dr. Şenay Savaş Erdeve üstlendi.
Hastane Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Güngörer, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün ‘hastalığın önlenmesi ya da geciktirilmesi, diyabetin tedavi süreçleri ve komplikasyon gelişmesi durumunda nasıl aşılması gerektiği’ konusunda farkındalığı artırmak amacıyla küresel olarak her yıl kutlandığını ifade etti. 
Etkinlikte erişkin hastalarda diyabet tanı ve tedavisi hakkında Doç. Dr. Özgür Özçelik sunum yaparken, Doç. Dr. Kadriye Yakut Yücel ise gebelik döneminde dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yaptı. Çocukluk döneminin en önemli hastalıklarından biri olan diyabetin, tanı ve tedavisi ile ilgili çocukların ve ailelerin tutum ve davranışları hakkında ise Doç. Dr. Melikşah Keskin önemli noktalara değindi. Uzm. Dyt. Seçil Budaklar’ın diyabet hastalığında beslenme konusunda gerçekleştirdiği sunumun ardından, Erişkin Diyabet Hemşiresi Seyhan Topsakal ve Çocuk Diyabet Hemşiresi Nurdan Yıldırım diyabetik hastaya yaklaşım ve rehberlik konusunda katılımcılara bilgi verdi. Programın sonunda ise Hakan Çiçek yaşam ve meslek içinde diyabet ile ilgili tecrübelerini aktardı.
Diyabet günü etkinlikleri kapsamında, 5 kez dünya ve 11 kez Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, çocuk hastanesinde diyabet tedavisi gören çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu. Milli Güreşçi Rıza Kayaalp diyabet tedavisi gören çocukları ziyaretinde, onlarla sohbet ederek parmak güreşi yaptı. »İHA
 

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Kayaalp Yalnız Bırakmadı
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