“Kavşak yapılmalı”

Milletvekili Ali Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik verdiği soru önergesinde Yozgat-Sivas karayolu üzerinde bulunan ve Sorgun’a bağlı Bahadın beldesinin, Muğallı köyünün ve Yeniyer beldesinin kullandığı kavşak noktasında trafik güvenliğini sağlamak için dönel kavşak yapılması gerektiğini iletti.

Kavşak noktasının hasat döneminde buğday silosuna ulaşımı da sağladığına dikkat çeken Keven, “Trafik güvenliğini sağlayacak olan bu dönel kavşak 2023 programında yapılacak mıdır?” diye sordu.

SORULARA YANIT İSTEDİ

İkinci soru önergesinde ise Bakan Karaismailoğlu’na Yozgatlıların 13 yıldır beklediği Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattını soran Keven, “Hızlı tren hattının güvenlik tünelleri içinde toprak kayması, çökme gibi sorunlar var mıdır? Güvenlik tünellerinin inşaatları tamamen bitmiş midir? Yüzde kaç seviyesindedir? Viyadük ve dolgu alanlarda oturma var mıdır? Devam eden teknik sorunlar nelerdir? Bugüne kadar 7 kez açılışı ertelenen hattın gecikmesine neden olan etkenler nedir? Hattın açılışı hangi tarihte planlanmaktadır?” sorularına yanıt istedi.

BARAJ SULAMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Milletvekili Ali Keven, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye yönelik verdiği soru önergesinde ise DSİ tarafından 1991 yılında yapılan Yahyasaray Barajı sulamasını gündeme getirdi. Sarıkaya köy muhtarlarıyla yaptığı görüşmede de gündeme gelen Yahyasaray Barajı sulamasının kapalı sistem borulu şebekeye dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Keven, “Yahyasaray Barajı sulamasının kapalı sistem borulu şebekeye dönüştürülmesi için hazırlanmış bir uygulama projesi var mıdır? Yaklaşık 35 bin dekar tarım arazisini modern basınçlı sulama ile buluşturacak ve borulu şebeke ile suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak bu proje ile ilgili daha önce yapılmış bir etüd-proje çalışması var mıdır? 2023 yatırım programına alınmış bir yapım ihalesi var mıdır? Yoksa 2023 yatırım programı içinde değerlendirilebilir mi?” diyerek konuyu Bakan Kirişçi’ye iletti.

KREDİ LİMİTLERİNİ SORDU

Milletvekili Ali Keven, ikinci soru önergesinde ise Bakan Kirişçi’ye Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak çiftçilere sermaye artırım bedelleri karşılığında verilen kredi limitlerini sordu.

Kredi limitlerinin yüksek enflasyon karşısında eridiğini, çiftçilerin alabildiği tohum ve gübre miktarının azaldığına dikkat çeken Keven, “Yüzde 3 ile 5 arasında ödenen sermaye payına karşılık kredi limitlerinde çiftçinin alabildiği tohum ve gübre miktarında bir düzenleme yapılacak mıdır? Kredi limitlerine göre çiftçinin alım gücünün son yıllarda erimesini önlemek için bir çalışma yapmakta mısınız? Ortak çiftçilerin sermaye payı ödemeden kayıplarını önleyecek şekilde kredi limiti artırılmasına yönelik bir çalışma yapmakta mısınız? Ortak çiftçilerin ortak oldukları yıla ait sermayelerinin enflasyon karşısında erimesini önlemeye yönelik bir çalışma yapmakta mısınız?” dedi. »Haber Merkezi